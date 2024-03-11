وزير الزراعة يصدر حركة ترقيات لبعض الوظائف القيادية بمديريات الزراعة بالمحافظات

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارات بتكليف بعض القيادات للوظائف القيادية على النحو التالي..

مهندس طارق صلاح رئيسا للإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي والقيام بتيسير أعمال القطاع،

المهندس أسعد منادى مديرا لمديرية الزراعة في الدقهلية والمهندس عابدين حسين مديرا لمديرية الزراعة في الاقصر والمهندس محمد السيد مديرا لمديرية الزراعة في الإسماعيلية والمهندس ناصر أبوطالب مديرا لمديرية الزراعة في سوهاج والمهندس عبدالسلام البغدادي مديرا لمديرية الزراعة في الجيزة والمهندس إبراهيم عبدالكريم مديرا لمديرية الزراعة في الإسكندرية والمهندس محمود صبحى مديرا لمديرية الزراعة في اسيوط.

جاء ذلك لشغل بعض الوظائف الشاغرة وفى اطار تجديد ودفع العمل فى مديريات الزراعة.