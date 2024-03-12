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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرعاية الصحية: مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» تستهدف 105.000 منتفع بمحافظات التأمين

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تفاصيل مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة»، والتي انطلقت لعام 2024 بالمحافظات الست للمرحلة الأولى للتغطية الصحية الشاملة وتشمل محافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، وتستمر طوال شهر رمضان المبارك.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية في بيانها، انطلقت مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة»، للعام الثالث على التوالي، بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مستهدفة أكثر من 105.000 منتفع بالمحافظات الست لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأولى بالرعاية من كبار السن، وذوي الهمم، وغير القادرين والحالات المرضية عالية الخطورة.

وتابعت الهيئة في بيانها، نهدف لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للفئات السالف ذكرها بمنازلهم طوال شهر رمضان المبارك، تجنبًا للإصابة بمضاعفات الأمراض أو الوقاية منها، وذلك اتساقًا مع اتجاهات الدولة المصرية في إطلاق المبادرات الصحية للكشف المبكر عن الأمراض والحد من مضاعفاتها لسرعة علاجها أو السيطرة عليها؛ للحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

وأضاف بيان الهيئة، يتم تنفيذ المبادرة من خلال فرق طبية متنقلة متميزة ومدربة على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الأمراض ومضاعفاتها والتعامل معها، وتشمل الفرق المتحركة 35 فريقا طبيا يغطي كافة مناحي محافظة بورسعيد، و54 فريقا طبيا بمحافظة الأقصر، و45 فريقا طبيا بالإسماعيلية، و24 فريق طبي بمحافظة جنوب سيناء، و 72 فريقا طبيا بأسوان، و26 فريقا طبيا بمحافظة السويس، وذلك بإجمالي 256 فريقا طبيا متحركا تجوب محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أهمية إطلاق المبادرة، مؤكدًا أن المبادرة ترتكز على الفرق المتحركة والسيارات المتنقلة لتحقيق مستهدفات المبادرة، لافتًا إلى أن المصابون بالأمراض المزمنة غالبًا ما تكون حاجتهم لرعاية طبية مستمرة أكبر وأكثر احترافية، لذا فإن مبادرة «رمضان صحة لكل العيلة» ترتكز في المقام الأول على متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن في المنزل بما يوفر للمريض عناية فائقة الجودة، كما يضمن الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض ويضمن التعامل السريع معها والحد من مضاعفاتها .

وتابع: تهدف المبادرة أيضًا إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحي جنبًا إلى جنب مع إجراء الفحوص الطبية الدورية وتسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم، وذلك من خلال عقد حملات توعوية وتوزيع كتيبات ومواد تثقيفية للمرضى وذويهم لتعزيز الوعي والتثقيف الصحي حول الإرشادات الصحية السليمة للتعايش مع الأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها أو الحد من مضاعفاتها طوال الشهر المبارك، فيما يتم تقديم الاستشارات الطبية وكذلك التغذوية للمرضى بما يتماشى مع احتياجاتهم وحالتهم الصحية، ولافتًا إلى أن المبادرة تقدم خدمات الفحص الطبي الدوري للمرضى، كما يقوم الفريق الطبي بتعليم وتدريب ذوي المرضى على طرق إعطاء الأنسولين لذويهم، وأيضًا تثقيفهم عن أعراض ارتفاع وانخفاض الضغط أو السكري في الدم.

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