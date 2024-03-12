بمجسم ضخم.. أهالي البراجيل يزينون الشوارع فرحة برمضان

حرص أهالي منطقة البراجيل التابعة إلى محافظة الجيزة، على تزيين الشوارع بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك 2024، وذلك تعبيرًا منهم عن فرحتهم باستقبال الشهر الكريم.

وتجمع عدد كبير من أهالي البراجيل كبارا وصغارا، وذلك حتى يتمكنوا من المشاركة في تزيين الشوارع احتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك 2024.

ولم ينسَ أهالي البراجيل دعمهم للقضية الفلسطينية ومساندتهم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في المحنة التي يعانون منها، حيث حرصوا على وضع علم وكلمة فلسطين على المجسم الذي صنعوه لـ شهر رمضان.

وانتشرت أجواء من البهجة والسعادة بين أهالي منطقة البراجيل بالتزامن مع صناعتهم المجسم لتزيين الشوارع لشهر رمضان المبارك.

وحرص أهالي منطقة البراجيل بالجيزة على التقاط العديد من الصور التذكارية مع المجسم بعدما انتهوا من صناعته، وتعالت أصوات الأغاني الرمضانية احتفالًا بقدوم الشهر الكريم.