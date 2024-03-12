النيابة تحقق في إحتراق فرش بضائع و3 سيارات وواجهة عقار بحلوان.. صور

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة احتراق فرش بضائع و٣ سيارات وواجهة عقار في حريق بحدائق حلوان ، حيث قررت انتداب المعمل الجنائي لكشف سبب الحريق واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه ، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة .
تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق فى فرش بضائع أمام أسواق العثيم بدائرة حدائق حلوان ، ما أدى إلى اشتعال النيران في ٣ سيارات كانت متوقفة بجوار الحريق .
ووجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتم محاصرة النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح .
وتبين من الفحص احتراق الفرش وثلاث سيارات ملاكي ، وواجهة العقار أعلي مكان الحريق ، وتم إخماد الحريق قبل امتداده للشقق ، دون إصابات ، وتم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق.