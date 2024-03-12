انطلاق فعاليات قرعة دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن بداية قرعة دوري أبطال أفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"بداية قرعة دوري أبطال أفريقيا".

أسفرت قرعة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره مودرن فيوتشر .

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية يوم 31 مارس الجاري على أن تقام مباريات الإياب يوم 7 أبريل المقبل.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية محتلا صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة، كما تأهل أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وتواجد رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في القرعة ممثلاً عن القلعة البيضاء.