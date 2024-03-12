"إزاي دا يقعد"|رضا عبدالعال يهاجم مدرب الزمالك بسبب لاعب خط وسط الفريق

فتح رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، النار علي البرتغالي جوزيه جوميز المدير النار للزمالك بعد استبعاده لمحمد شحاتة لاعب خط وسط الفريق من المشاركة فى المباريات.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية “مستغرب إزاي محمد شحاتة دا يقعد لو مش هيلعب يمشي، دا أحسن لعيب في المنتخب الأولمبي هو ومحمود صابر ، بتلعب عليه دونجا وروقا أوباما؟”.

وأضاف "انت مدرب بناء علي ايه ؟ لازم المدرب يقعد يتفرج علي ماتشاته مع المنتخب الأولمبي ويعرف أدائه، اللي خلي ناصر ماهر وكهربا مختفيين ان مفيش حد بيلعبهم كورة".

ويلتقي الزمالك نظيره نادي الجونة، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف، على استاد خالد بشارة بالجونة، ضمن مباريات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق الأبيض، المركز 13 في جدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، إذ حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 3 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 10.