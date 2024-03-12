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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: الصداع مع القيء وزغللة العين يكون مقلقا للغاية

حسام موافي
حسام موافي

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن نقص الغدة ليس السبب في الإصابة بالسكر، معلقا: علاج الغدة يكون مدى الحياة في معظم الحالات.


وبشأن الصداع المصاحب لألم العين، أوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أنه شائع عالميا وخاصة في عيادات أمراض الباطنة، منوها أنه الصداع مع «القيء – زغللة العين» يكون مقلقا للغاية.


وتابع حسام موافي: المخ يحميه سائل له ضغط، وحال ارتفاع ضغط السائل يؤدي لصداع وقيء وزغللة في العين، موجها بضرورة الكشف لدى طبيب مخ وأعصاب.


وأردف الدكتور حسام موافي: طبيب المخ والأعصاب قد يحتاج رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية على المخ، وقياس قاع العين؛ لتوضيح وتحديد أسباب هذا الصداع.


 


حسام موافى يحذر من المذاكرة ليلا: ضد الطبيعة


أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن شهر رمضان للعبادة والطاعة، مردفًا: «شهر رمضان ليس للعزومات، أو مشاهدة المسلسلات، بلاش تضيع نفسك في حاجات تلهيك عن العبادة».


ووجه حسام موافي خلال تقديمه برنامجه «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، نصيحة للصائمين بالابتعاد عن العمل خلال الليل والنوم بالنهار، معقبًا: «نسبة الكورتيزون في الجسم بتكون عالية في النهار بسبب ضوء الشمس وتنخفض تدريجيا بفترات الليل».


وتابع حسام موافي: «اللي بيشتغل أو بيذاكر بالليل علشان ينام نهار رمضان دا ضد الطبيعة، كل الطلاب المتفوقين دراسيا بيشتغلوا ويذاكروا بالنهار ويناموا بالليل».


وأوضح حسام موافي، أن هناك العديد من الآيات القرآنية التي تحثنا على عدم مخالفة نظام الطبيعة حيث قال تعالى : « وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا».

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