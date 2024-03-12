نبيل عبد السلام: الرقمنة ستجعل موارد ومصروفات نقابة المحامين تحت أعين أعضائها

قال نبيل عبد السلام، المرشح لمنصب نقيب المحامين إن الواقع داخل نقابة المحامين مُر، مضيفا :"ونحن فى مرحلة فارقة من عمر النقابة، نزاع تسبب فى تصدع العلاقة بين المحامين بعضهم البعض، وعلينا وقف هذا النزاع على وجه السرعة لعودة الهيبة للنقابة مرة أخرى".

وتساءل نبيل عبد السلام قائلا لصالح من يتم تجريف نقابة المحامين من قيم المحاماة؟ لصالح من يتم استعباد شيوخ المحامين من المشهد النقابي؟ لصالح من شيوخ المحامين المؤمنين بالمحاماة أصبحوا بعدين عن المشهد النقابى؟، مشيرا الى أن تلك الأسئلة تستوجب الوقوف طويلا أمامها لندرك أهمية التغيير.

وشدد على أن الخدمات حق مكتسب، وأنه لا يجوز استغلالها لكسب أصوات الزملاء، متابعا :"من يعمل بالمهنة يعرف مشاكلها وأنا أزعم أنى كذلك، ودرست الملف داخل النقابة علميا وليست وهميا، والمشاركة والحوار شعارى فى العمل النقابى".

وأردف :"الدولة تتجه للرقمنة والميكنة ونحن نعاني فى السجلات الورقية، فموارد ومصروفات النقابة لازالت تدون في السجلات الورقية مما يعزل الجمعية العمومية عن معرفة مصير أموال النقابة، الرقمنة ستجعل موارد ومصروفات النقابة تحت أعين الأعضاء بإعتبار أن أموال النقابة مال خاص في حكم المال العام.