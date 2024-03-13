تامر نادي يتحدث لصدى البلد عن مسلسل صلة رحم

قال المخرج تامر نادي : آنه تشجع فى العمل على مسلسل "صلة رحم" بسبب قوة فكرته وأنه تتطرق لشق مختلف.



وأضاف تامر نادي فى تصريحات ل"صدي البلد": أن تم تغيير فكرة المسلسل فى وقت متأخر، لأنه كان من المفترض تقديم فكرة مختلفة عن هذه الفكرة لكن تم تغيرها فى الشهور الأخيرة القليلة قبل موسم رمضان حتى تم إنطلاق هذا الشكل من طرح المسلسل.

وقال تامر النادي، إنه صمم فكرة البوستر الرسمي للمسلسل بسبب خلفيته فى التصميمات وأنه بالفعل صمم عدة بوسترات لأعمال عديدة من قبل ، مثل الناظر ، الباشا تلميذ ، أمير الظلام.

لذلك أستعان بشريف مختار لصناعة التصميم النهائي وبالفعل تم.

وقال المخرج تامر نادي، "نتناول أحداث العمل من أربعة جوانب، الجانب القانوني، الجانب الطبي، الديني وأيضاً الإنساني.. فالمشاهد سيرى المعالجة القانونية لهذه الحالة، بالإضافة إلى الجانب الديني في هذا الأمر، فالعمل كأنه وثائقي في إطار درامي لشخص يعيش هذاالواقع ونطرح القضية بشكل سهل وبسيط ومباشر لا ينحاز إلى جانب على حساب الآخر، بل يوضح كافة الجوانب"، ويلفت إلى أن أهم مايركز عليه عندما يختار ممثلين للعمل معه هو شخصية الممثل خلف الكاميرا، لأن ذلك سيمنحه طاقة إيجابية تساعده في العمل على الشخصية مع الممثل.





مُسلسل "صلة رحم" من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، صفاء جلال، محمد جمعه، وآخرين... ومن تأليف هشام عبيه،وإخراج تامر نادي، يُعرض "صلة رحم"، في رمضان حصرياً على "MBC مصر".

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