بعد حديث بوتين عن حرب نووية..فنلندا تحذر: روسيا تستعد لصراع طويل مع الغرب

حذر رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو، اليوم الأربعاء، من أن روسيا "من الواضح أنها تستعد لصراع طويل مع الغرب".

وأضاف، خلال حديثه للبرلمان الأوروبي، أن "روسيا ليست لا تقهر".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تعهد بإجراء موسكو اختبارات نووية، في حال فعلت الولايات المتحدة الأمريكية الشيء نفسه.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بوتين إن روسيا مُستعدة لحرب نووية من الناحية العسكرية والفنية لكن لا يوجد ما يشير إلى الصدام المباشر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تطوّر القوى النووية لكن هذا لا يعني أنها مُستعدة لبدء حرب نووية غدًا.

وأضاف أن بلاده مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا تعلق الأمر بوجود الدولة الروسية، مؤكدًا أنه لم تكن هناك حاجة أبدًا لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا.

ولفت “بوتين” إلى أنه إذا ظهرت قوات أمريكية في أوكرانيا، فإن روسيا ستعاملها على أنها جهات تدخلية، مؤكدًا أن الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من أي شيء آخر.