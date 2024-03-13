عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: الشركة المتحدة تلعب دورا كبيرا في نشر الوعي بتقديم أعمال درامية هادفة

رضا فرحات - نائب
رضا فرحات - نائب رئيس حزب المؤتمر

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دورا كبيرا في نشر الوعي من خلال تقديم أعمال درامية هادفة تلقي الضوء على مختلف القضايا الاجتماعية والقانونية والتاريخية خلال شهر رمضان بالإضافة إلى البرامج الحوارية والثقافية والترفيهية و الدينية التي تبث على مدار اليوم.

وأعرب نائب رئيس حزب المؤتمر عن تقديره للدور الهام  الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم دراما متنوعة خلال شهر رمضان  2024، لافتاً إلى أن تنوع المحتوي يهدف إلى  توعية المواطن المصري بالقضايا المختلفة، وتعزيز شعوره بالوحدة الوطنية والمساهمة في تنمية المجتمع المصري مشيراً إلى أن الشركة المتحدة أعادت الأمل من جديد لصناعة الدراما التلفزيونية المصرية و أعادت للفن المصرى رونقه من خلال عمليات الإنتاج الضخمة و تذليل كافة العقبات، بالإضافة إلى الجدية في تطوير المحتوى وهو ما ساهم في تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة وإعادة الريادة من جديد للفن والدراما المصرية.

واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر الشركة المتحدة منذ أن بدأت الإنتاج وهي تسعى دوما لتقديم فن هادف بمختلف أنواعه، ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والسياسية بجانب الأعمال الدرامية الأخري المتنوعة وهو ما يتيح للمشاهدين الاختيار من بين مجموعة واسعة من الخيارات التي تلبي تفضيلاتهم واهتماماتهم سواء كان الشخص يستمتع بمشاهدة مسلسل درامي تدور أحداثه في العصور القديمة أو قصة من العصر الحديث تتناول القضايا الاجتماعية، فهناك شيء يستمتع به الجميع خلال شهر رمضان.

المؤتمر حزب المؤتمر المتحدة الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

الخارجية تتابع حادث مقـ.تل ثلاثة رهبان مصريين بدير تابع للكنيسة القبطية بجنوب أفريقيا

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

آخر تطورات حالة النجم أحمد رفعت| جمال شعبان يفجر مفاجأة ويكشف عن تشخيص طبي خاطئ.. تفاصيل

ترشيحاتنا

زوج نيللى كريم يرد على تصريحات باسم سمرة .. تفاصيل

ظاهرة جوية تضرب عموم السعودية وتحذير شديد اللهجة من الدفاع المدني

مدبولي: عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجيا لمعدلاتها وانحسار السوق السوداء

في جميع البنوك| الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه الآن

الولايات المتحدة ترفض تأمين الاقتراع الميداني للانتخابات الروسية في نيويورك

لوقف المجاعة في غزة.. الخارجية الفلسطينية تطالب بآلية لإدخال المساعدات وتوزيعها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكل كلاب وقطط ولحوم بشر.. بعد ظهورها في مسلسل الحشاشين تعرف على الشدة المستنصرية

تنبيه للصائمين| ماذا يحدث بطقس أول أسبوع برمضان.. وحقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

فيديو

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ