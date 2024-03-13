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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. سقوط 3 ضحايا في انقلاب 3 قوارب للصيد

ارشيفي
ارشيفي

تعرضت ثلاثة من قوارب الصيد التقليدي لحوادث انقلاب بقرية الصيد “افتيسات” أو “كاب 7″، في جنوب مدينة بوجدور المغربية، مطلع الأسبوع الجاري، وهو ما خلف 3 ضحايا تم انتشال جثتهم فيما بعد، في حين تمكن أربعة آخرون من النجاة.

ونتج الحادث عن تزامن نشاط هذه القوارب مع سوء الأحوال الجوية، وفقا لما أكدته مصادر مهنية.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، جرى فقدان بحار كان يشتغل لدى مركب للصيد الساحلي يحمل اسم “صحراء ماروك” بسواحل العيون، وهو حادث يضاف إلى حادثة “تيليلا” التي شهدتها مصيدة الأخطبوط الجنوبية بسواحل جهة الداخلة وادي الذهب في يناير الماضي، والتي خلفت 10 ضحايا.

وتعيد هذه الحوادث المتواترة إلى الواجهة موضوع السلامة بقطاع الصيد البحري، حيث أكد فاعلون، تحدثوا لصحيفة هسبريس المغربية، أن المسؤولية تتحملها أطراف عديدة، ضمنها المهنيون ومصالح الوزارة، وهو ما يحتم ضرورة فتح نقاش مستفيض بين الأطراف الفاعلة بالقطاع بهدف التباحث حول الحلول لتفادي ضحايا مهنيين آخرين في المستقبل.

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