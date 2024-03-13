بقوة 3.7 درجة.. زلزال يضرب جنوب غرب القنيطرة السورية

أفاد المركز الوطني للزلازل بأن محطات الرصد في المركز تسجّل اليوم هزة أرضية بقوة 3.7 درجة جنوب غرب القنيطرة بـ30 كيلومتراً عند الساعة 13:51

وكانت صحيفة لبنان 24 ذكرت أنّ سكان المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان، شعروا بهزة أرضيّة شديدة.

ونقلت الصحيفة اللبنانية؛ عن المستوطن الإسرائيلي عوديد موسكوفيتش (47 عاماً) وهو من سكان طبريا قوله: "كنت في العمل ورأيت زجاجة مياه معدنية تتحرك، وأدركت على الفور أنه كان زلزالاً. كان الأمر مخيفاً، كانت زوجتي في المنزل وشعرت بالدوار. الهزة كانت قوية"



وبدوره؛ ذكر مرصد الزلازل الأردني وقوع هزّة ظهر اليوم بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر في بحيرة طبريا، وقد شعر بها سكان شمال الأردن.

أما في جنوب لبنان، فقد أفاد مواطنون عن شعورهم بهزة أرضية شديدة وذلك قرابة الساعة الـ12.50 ظهراً، وفق التوقيت المحلي في لبنان.