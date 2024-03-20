أكلة في رمضان تجعل الله والملائكة يصلون عليك.. لا تتركها نهائيا

أوضح الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمود الهواري، أن هناك أكلة في رمضان من تناولها يصلي الله عليه وملائكته.



وقال الهواري في فيديو خاص لـ"صدى البلد"، إن هذه الأكلة هي السحور، فهى مرتبطة بزمان معين أي بوقت السحر قبل الفجر، فالسحور أهمية كبيرة فى أحكام الإسلام.

وأضاف أن من يتسحر فإنه يفعل هذا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأجرى الله على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بالسحور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “تسحروا فإن فى السحور بركة”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.