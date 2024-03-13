المرور على زراعات النخيل.. معهد أمراض النباتات يكثف أنشطته الخدمية والتنموية

أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا عن أهم أنشطته في شهر فبراير 2024 ، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف التواجد الميدانى في الحقول والاهتمام بالبحوث التطبيقية وتقديم الدعم والمعرفة للمزارعين ، وذلك تحت إشراف د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .
وقال د محسن ابو رحاب القائم بأعمال مدير المعهد ان الأنشطة الإرشادية والتدريبية والبحثية للمعهد جاءت على النحو التالي:
أولاً: رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية و الخضر و الفاكهة
• المرور على زراعات النخيل فى توشكي لرصد الحالة المرضية.
• المرور على زراعات القمح في معظم محافظات مصر مثل الشرقية وكفرالشيخ و الغربية والمنوفية والقليوبية واتضح انه لم يظهر اى اصابات بمرض الصدأ الأصفر
• رصد الحالة المرضية لمحصول الفول البلدي والعدس بمحافظات مصر المختلفة وإعطاء التوصيات الملائمة.
• المرور على زراعات محصول بنجر السكر بالمحافظات المختلفة للوقوف على الحالة المرضية التي تمثلت في بعض إصابات بأعفان الجذور والتبقع السيركسبوري وقد تم إعطاء التوصيات الخاصة بالمكافحة.
• المرور على زراعات الخضر بمحافظات الجيزة – بني سويف- المنيا – أسيوط–الاسماعيليه – الغربيه –الدقهليه والبحيرة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة.
• المرور علي زراعات البصل والثوم بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الملائمة لمكافحة الأمراض التي تمثلت في البياض الزعبي واللطعة الإرجوانية.
ثانياً: النشاط البحثي:
نشر بحوث:
• تم نشر عدد 3 بحوث بمجلات علمية دولية
مؤتمرات وورش عمل:
• حضور سيمينار بعنوان " إجراءات التقدم للجان العلمية الدائمة (لائحة الترقيات) " والتى ينظمها معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية
حضور سيمينار علمى بعنوان " استخدام أدوات الذكاء الإصطناعى فى البحث العلمى " والتى ينظمها معهد الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية – المقامة
حضور سيمينار خاص بعرض الخطة البحثية للدكتور/ الجالى كرم سالمان (باحث ) بقسم بحوث أمراض الأرز
ثالثاً:النشاط الارشادي
ندوات ارشادية:
• ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى ( طماطم – قصب السكر – فول بلدى – قمح – نخيل بلح – طبية وعطرية – بصل – بنجر سكر – خضر – بطاطس – بطاطا ) فى محافظات (أسيوط – المنيا - بنى سويف– سوهاج – كفرالشيخ – أسوان – الأقصر – قنا – الوادى الجديد – القليوبية – الشرقية – الغربية – البحيرة – الإسكندرية – دمياط – النوبارية – المنوفية – الدقهلية ) وذلك فى الفترة من 4/2 وحتى 29/2/2024.
دورات تدريبية:
• حضور دورة تدريبية بعنوان " تقديرات حجم العينة Sample Size Estimation " وذلك بمنصة علماء المستقبل
• حضور دورة تدريبية بعنوان " استخدام البيونانوتكنولوجى فى مجال النيماتودا بكلية الزراعة – جامعة الفيوم
أيام حقل:
• يوم حقل بمدينة كرداسة لإرشاد المزارعين عن أهم الأمراض التى تصيب محصول الشعير وطرق الوقاية والعلاج فى حالة الإصابة.
• يوم حقل بمركز أبشواى – محافظة الفيوم لإرشاد المزارعين عن أهم الأمراض التى تصيب النباتات الطبية والعطرية وطرق الوقاية والعلاج فى حالة الإصابة
رابعآ :النشاط الإنتاجي و الخدمي
1- فحص عدد (390) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.
2- فحص عدد (215) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.
3- الإشتراك فى أعمال (25) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.
4- فحص عدد (49) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.
5- شراء عدد (1) عزلة فطرية بقسم بحوث الفطريات
6- فحص عدد (15) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.