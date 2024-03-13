المرور على زراعات النخيل.. معهد أمراض النباتات يكثف أنشطته الخدمية والتنموية

أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا عن أهم أنشطته في شهر فبراير 2024 ، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف التواجد الميدانى في الحقول والاهتمام بالبحوث التطبيقية وتقديم الدعم والمعرفة للمزارعين ، وذلك تحت إشراف د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

وقال د محسن ابو رحاب القائم بأعمال مدير المعهد ان الأنشطة الإرشادية والتدريبية والبحثية للمعهد جاءت على النحو التالي:



أولاً: رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية و الخضر و الفاكهة

• المرور على زراعات النخيل فى توشكي لرصد الحالة المرضية.

• المرور على زراعات القمح في معظم محافظات مصر مثل الشرقية وكفرالشيخ و الغربية والمنوفية والقليوبية واتضح انه لم يظهر اى اصابات بمرض الصدأ الأصفر

• رصد الحالة المرضية لمحصول الفول البلدي والعدس بمحافظات مصر المختلفة وإعطاء التوصيات الملائمة.

• المرور على زراعات محصول بنجر السكر بالمحافظات المختلفة للوقوف على الحالة المرضية التي تمثلت في بعض إصابات بأعفان الجذور والتبقع السيركسبوري وقد تم إعطاء التوصيات الخاصة بالمكافحة.

• المرور على زراعات الخضر بمحافظات الجيزة – بني سويف- المنيا – أسيوط–الاسماعيليه – الغربيه –الدقهليه والبحيرة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة.

• المرور علي زراعات البصل والثوم بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الملائمة لمكافحة الأمراض التي تمثلت في البياض الزعبي واللطعة الإرجوانية.



ثانياً: النشاط البحثي:

نشر بحوث:

• تم نشر عدد 3 بحوث بمجلات علمية دولية

مؤتمرات وورش عمل:

• حضور سيمينار بعنوان " إجراءات التقدم للجان العلمية الدائمة (لائحة الترقيات) " والتى ينظمها معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية

حضور سيمينار علمى بعنوان " استخدام أدوات الذكاء الإصطناعى فى البحث العلمى " والتى ينظمها معهد الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية – المقامة

حضور سيمينار خاص بعرض الخطة البحثية للدكتور/ الجالى كرم سالمان (باحث ) بقسم بحوث أمراض الأرز

ثالثاً:النشاط الارشادي

ندوات ارشادية:

• ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى ( طماطم – قصب السكر – فول بلدى – قمح – نخيل بلح – طبية وعطرية – بصل – بنجر سكر – خضر – بطاطس – بطاطا ) فى محافظات (أسيوط – المنيا - بنى سويف– سوهاج – كفرالشيخ – أسوان – الأقصر – قنا – الوادى الجديد – القليوبية – الشرقية – الغربية – البحيرة – الإسكندرية – دمياط – النوبارية – المنوفية – الدقهلية ) وذلك فى الفترة من 4/2 وحتى 29/2/2024.

دورات تدريبية:

• حضور دورة تدريبية بعنوان " تقديرات حجم العينة Sample Size Estimation " وذلك بمنصة علماء المستقبل

• حضور دورة تدريبية بعنوان " استخدام البيونانوتكنولوجى فى مجال النيماتودا بكلية الزراعة – جامعة الفيوم

أيام حقل:

• يوم حقل بمدينة كرداسة لإرشاد المزارعين عن أهم الأمراض التى تصيب محصول الشعير وطرق الوقاية والعلاج فى حالة الإصابة.

• يوم حقل بمركز أبشواى – محافظة الفيوم لإرشاد المزارعين عن أهم الأمراض التى تصيب النباتات الطبية والعطرية وطرق الوقاية والعلاج فى حالة الإصابة

رابعآ :النشاط الإنتاجي و الخدمي

1- فحص عدد (390) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

2- فحص عدد (215) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

3- الإشتراك فى أعمال (25) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

4- فحص عدد (49) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

5- شراء عدد (1) عزلة فطرية بقسم بحوث الفطريات

6- فحص عدد (15) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.