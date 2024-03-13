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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول تعليق من الفلاحين بعد قرار الحكومة بـ رفع سعر أردب القمح

صدى البلد

قال  حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان موافقة مجلس الوزراء علي زيادة سعر أردب القمح من 1600 جنيه لـ 2000 جنيه خبر سار لمزارعي القمح وهو سعر مُرضٍ للمزارعين وعادل.

وأضاف “ أبوصدام ”خلال تصريحات له،   أن سعر طن القمح الروسي يصل حاليا الي 198 دولار  بنحو 10 الاف جنيه مصري والقمح المحلي بالاسعار الجديده يصل الي 260 دولار تقريبا اي 13 الف جنيه مصري تقريبا ، حيث يزيد سعر الاردب عن 40 دولار بسعر الدولار حاليا في مصر فيما لا يزيد سعر اردب القمح الروسي عن 31 دولار  ، موضحًا أن
 اردب القمح يزن حوالى 150 كيلو جرام

وأشار ابوصدام إلي أن سعر القمح حاليا  هو السعر الذي طالب به المزارعين من قبل ويعد اقرار السعر استجابه لرغبة المزارعين بعد أن كان السعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومه مؤخرا هو 1600 جنيه للاردب مما يسعد المزارعين ويعد دعما لهم وتحفيزا لزيادة الكميات التي سوف تورد للحكومه .

وأكد عبدالرحمن أن الجهود الحكوميه الكبيره في الآونه الاخيره لمحصول القمح من توفير تقاوي معتمده ووضع سعر استرشادي مناسب  قبل الزراعه تهدف لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة الاقماح مستقبلا وتوريد أكبر  كميه ممكنه للحكومه لصناعة رغيف الخبر المدعم ، مؤكدا أن المساحه المنزرعه من الاقماح تزيد عن 3 مليون فدان ونتوقع انتاج يزيد عن 9.5 مليون طن كما نتوقع ان تستلم الحكومه نحو 4 مليون طن منهم حيث يبدأ حصاد وتوريد الاقماح في  ابريل المقبل ويستمر حتي منتصف يوليو القادم .

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، لكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.

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أول تعليق من الفلاحين بعد قرار الحكومة بـ رفع سعر أردب القمح


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