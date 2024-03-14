عقد لقاءات أسبوعية لحل مشكلات الأهالي بمدينة الغردقة

تواصل وحدة المحلية لمدينة الغردقة، برئاسة نشأت جودة، سكرتير المدينة، عقد لقاءات أسبوعية بهدف مناقشة طلبات ومشاكل الأهالي وتقديم الحلول السريعة لها.

تأتي هذه اللقاءات في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أكد على ضرورة وجود قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم.

وفي هذا السياق، تم تكليف نشأت جودة، سكرتير المدينة، بعقد اللقاءات الأسبوعية التي تُعقد كل أربعاء، لاستقبال طلبات ومشاكل المواطنين والعمل على حلها بالتعاون مع مديري الإدارات المختصة.

خلال اللقاء الأخير، استمع نشأت جودة إلى سبعة طلبات وشكاوى مقدمة من المواطنين، وتم التعاون مع الجهات المختصة لوضع الحلول المناسبة لها.

ويُشار إلى أن المواطنين الراغبين في حضور اللقاءات لطرح مشاكلهم يُطلب منهم تقديم طلب لإدارة خدمة المواطنين قبل الساعة 12 ظهرًا من يوم الاثنين من كل أسبوع.