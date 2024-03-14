عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقد لقاءات أسبوعية لحل مشكلات الأهالي بمدينة الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تواصل وحدة المحلية لمدينة الغردقة، برئاسة نشأت جودة، سكرتير المدينة، عقد لقاءات أسبوعية بهدف مناقشة طلبات ومشاكل الأهالي وتقديم الحلول السريعة لها.

تأتي هذه اللقاءات في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أكد على ضرورة وجود قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم.

وفي هذا السياق، تم تكليف نشأت جودة، سكرتير المدينة، بعقد اللقاءات الأسبوعية التي تُعقد كل أربعاء، لاستقبال طلبات ومشاكل المواطنين والعمل على حلها بالتعاون مع مديري الإدارات المختصة.

خلال اللقاء الأخير، استمع نشأت جودة إلى سبعة طلبات وشكاوى مقدمة من المواطنين، وتم التعاون مع الجهات المختصة لوضع الحلول المناسبة لها.

ويُشار إلى أن المواطنين الراغبين في حضور اللقاءات لطرح مشاكلهم يُطلب منهم تقديم طلب لإدارة خدمة المواطنين قبل الساعة 12 ظهرًا من يوم الاثنين من كل أسبوع.

البحر الأحمر الغردقة اخبار محافظة البحر الاحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

انتداب المعمل الجنائي لفحص سبب احتراق مصنع للأثاث بـ١٥ مايو| صور

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

موضوعات متعلقة

شهر رمضان بمحافظة البحر الأحمر.. مظاهر تعبر عن وحدة الشعب المصري

رقابة يومية وإقبال كبير على معارض «أهلًا رمضان» بالبحر الأحمر

مستقبل وطن بالبحر الأحمر ينظم فعالية «إفطار صائم» في الغردقة

رؤية جديدة لتحسين البنية التحتية وتعزيز الحياة في مدينة الغردقة الحضرية"

رئيس مدينة مرسى علم يجري جولة ميدانية لمتابعة عدد من المواقع الخدمية

وفاة مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر

«مستقبل وطن» يواصل توزيع السلع الغذائية على المستحقين بمدينة القصير

رئيس مدينة رأس غارب يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع

ترشيحاتنا

إسقاط وتدمير خمس طائرات مسيرة وبيان هام لوزارة الدفاع السورية

قرار من المحكمة بشأن اتهام مرتضى منصور بسب وقذف ممدوح عباس

التموين: إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن مارس 2024

الأرصاد توجه رسالة إلى المواطنين بشأن الطقس في رمضان| درجات الحرارة المتوقعة

الرئيس السيسي يثمن الموقف الإسباني الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ