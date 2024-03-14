ضبط 360 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة خلال حملة بيطرية بالغردقة

بإشراف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات من د. محمد السيد براوى، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، قامت لجنة من أطباء المجازر والتفتيش بمديرية البحر الأحمر برئاسة د. وحيد شمروخ، رئيس قسم المجازر، وبمشاركة د. رشا ربيع، رئيس قسم التفتيش، والمهندس صلاح العمده، بشن حملة مكبرة في مدينة الغردقة.

وقد أسفرت هذه الحملة عن ضبط 360 كيلوغرامًا من لحوم الأغنام، مذبوحة خارج المجازر، في إحدى القرى السياحية بالغردقة. تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وتؤكد السلطات المحلية استمرارية الحملات الرقابية في جميع مدن المحافظة، بهدف الحفاظ على سلامة اللحوم وضمان توفيرها بمعايير صحية مطابقة.

وفي هذا السياق، أعرب اللواء عمرو حنفي عن حرص السلطات المحلية على تطبيق القانون وحماية صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجهود الرامية إلى مكافحة التهريب تعكس التزام الحكومة المحلية بتوفير بيئة صحية وآمنة للمجتمع.

وأكد د. محمد السيد براوى على أهمية التشديد على الرقابة وتطبيق القوانين الصحية في جميع مراحل تداول اللحوم، لضمان جودتها وسلامتها للمستهلك.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الشاملة للسلطات المحلية في محافظة البحر الأحمر لمكافحة التهريب وضمان سلامة المنتجات الغذائية.