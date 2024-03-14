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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن يفتتح منفذا لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بمرسى علم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

افتتح حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر برئاسة عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، منفذاَ ثابتاَ لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بمدينة مرسى علم للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بتوجيهات من الأمانة المركزية للحزب .

 

يأتي المنفذ،  ضمن سلسلة المعارض والمنافذ والشوادر التي ينفذها حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث يوفر المنفذ الخضراوات والفاكهة بأسعار تناسب جميع المستويات والحد من جشع واستغلال بعض التجار للمواطنين .

 

وأكد رمضان الميثاق، أمين الحزب بالمدينة، أن المنفذ سوف يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات جميع مواطني المدينة، مؤكداََ أن ذلك يأتي فى إطار الدور المجتمعى للحزب وتماشيا مع خطة الحزب لتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار. 

البحر الأحمر الغردقة اخبار محافظة البحر الاحمر ارتفاع أسعار السلع الغذائية الخضراوات والفاكهة

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