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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بالاستمرار في تدريب العاملين بالديوان العام

محافظ بورسعيد يجتمع
محافظ بورسعيد يجتمع بادارات الديوان العام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا ، لمتابعة سير العمل في عدد من الإدارات بالديوان العام، في إطار المتابعة الدورية لمستوى العمل الإداري وسرعة إنجاز المهام في مختلف الإدارات، جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة و اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي للمحافظة و مديري الإدارات المختصة ( الموارد البشرية _ الشئون القانونية الإدارة المالية  )

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، آخر مستجدات العمل في عدد من الموضوعات داخل الإدارات المذكورة ، مشددا على التنسيق المستمر بين الجهات المختصة بما يضمن سرعة إنهاء العمل في بعض الملفات الهامة والحيوية.

وشدد محافظ بورسعيد، على استمرار تطوير مستوى الأداء، لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال والدقة في تنفيذها ، والتعاون المثمر للاستمرار في إنجاز خطط التنمية.

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وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم بما يحقق افضل مناخ لبيئة العمل تكون دافع لمزيد من التطور والتنمية 

كما وجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في تدريب العاملين بالديوان العام و الارتقاء بمهاراتهم و كفائتهم في العمل

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