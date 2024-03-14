عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها عبر فيس بوك

احتفلت الفنانة عبير صبري، بعيد ميلادها الذي يوافق 14 مارس، وذلك من خلال منشورات عبر حسابها الرسمي بتطبيق فيسبوك.

وشاركت عبير صبري، منشورات التهاني التي وصلتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر ستوري حسابها على فيس بوك

و كتبت النهارده عيد ميلادي يتمني من ربنا الصحه والنجاح والستر والبركه ويخليلي كل اللي بحبهم ..يالا اتمنولي وقولولي دعواتكم



من جهة أخرى، ردت الفنانة عبير صبري عن حقيقة امتلاكها سيارة فارهة والتى أثارت حالة من الجدل الواسع بعد انتشار هذه الأخبار.

وقالت عبير صبري فى تصريحات تلفزيونية: كل ما يتردد غير صحيح وانا اعيش حياتى فى هدوء تام وانا لست من أصحاب الثروات .



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