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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شقيق حلمي بكر يكشف لـ "صدى البلد" الأيام الأخيرة في حياة الموسيقار

صدى البلد

قال شقيق الموسيقار حلمي بكر  لصدى البلد إنهم مستعدون للتكفل بابنته في حال تخلت والدتها عنها في أي وقت، مضيفا: دي لحمنا ودمنا وأنا مستعد أتكفل بها وأربيها مع أولادي وأحفادي.

وتابع شقيق حلمي بكر: مبقاش في أي تواصل بينا وبين زوجة حلمي بكر، ومنعرفش حاجة عنها.. وإحنا مش فارق معانا الورث ولا أي ماديات.


واستكمل شقيق الموسيقار حلمي بكر: في أيامه الأخيرة كان خايف لكن مقالش خايف من إيه ولا حد يعرف.. وآخر مرة زرته قبل ما يموت بأيام، وزرته بالشرقية، لكنه كان تعبان وعرضت عليه إنه ييجي معايا القاهرة تاني لكنه رفض، وأنا مش عارف لحد دلوقتي رفض ليه.

وأضاف شقيق حلمي بكر: مكانش مرتاح في قعدته في الشرقية، ولاحظت عليه دا، لكن مش عارف لي مرضيش يرجع معايا.


كما تحدث شقيق حلمي بكر عن الأحداث التي جرت خلال دفن الموسيقار حلمي بكر، حيث قال: زوجته هي اللي خلقت الأحداث وعملت الأزمة، لإنه المفروض بعد وفاته ينتقل لثلاجة حفظ الموتى حتى يتم دفنه، وده مش رأيي ده رأي الأطباء، لكن زوجته كانت رافضة ذلك الأمر دون أي مبرر.

وأردف شقيق الموسيقار حلمي بكر: كان بيحب بنته كتير، ويمكن كل اللي اتحمله وكان فيه دا بسبب تعلقه ببنته.

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