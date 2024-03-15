عمر كمال عبد الواحد يطالب الجمهور بالدعاء لـ أحمد رفعت

حرص عمر كمال عبد الواحد علي دعم ومساندة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكتب عمر كمال عبر حسابه علي انستجرام "يارب شفاء لايغادر سقما ارجو الدعاء له فى هذه الايام هو فى امس الحاجة الي الدعاء"

وعاني اللاعب احمد رفعت من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلي أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفي قريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولايزال اللاعب يتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة