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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟ الأزهر يرد

الصيام
الصيام

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول (هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يشترط التلفظ بالنية في الصيام ما دام الإنسان قد نوى الصيامَ بقلبه؛ وإنما يُشترط تبييت النية قبل الفجر؛ لقول النبي: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» [أخرجه النسائي].

وتابع المركز: لكنَّه ينبغي أن يعلم أن لكل يوم نيةً مخصوصةً - كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء-، وذهب المالكية إلى أن المسلم لو نوى أول الشهر صيام الشهر كله صحَّ صومه

التلفظ بالنية قبل العبادات

وأجاب  الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على سؤال حول هل يمكن التلفظ بالنية اثناء القيام بالعبادات؟.

وقال أستاذ الفقه بجامعة الأزهر : "الاصل فى النية محله القلب، ويجوز التلفظ بها اقول نويت ارفع الجنابة، وبعض العلماء قالوا يستحب التلفظ بها تأكيدا على ما فى القلب".

وأضاف: "بعض الناس عندهم وسوسة ويقول كيف اضبط نيتى، فهنا يجوز التلفظ بها ليقطع هذه الوسوسة التى فى عقله". 

التلفظ بالنية رمضان الأزهر الصيام

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