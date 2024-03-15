وكيل أوقاف البحر الأحمر يفتتح مسجد التقوى بـ سفاجا

افتتح الشيخ هاني عنتر السباعي، مدير عام أوقاف البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مسجد التقوى، بمدينة سفاجا، بحضور الشيخ محمد والي مدير الدعوة، والشيخ بدري بغدادي مدير إدارة سفاجا، والشيخ محمد أبو القاسم مفتش الدعوة بالإدارة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بالبحر الأحمر.

أدى خطبة الجمعة بالمسجد الشيخ هاني عنتر السباعي وكيل الوزارة وكانت بعنوان "رمضان شهر العبادات" والذى تناول خلالها فضل شهر رمضان والصوم وجزاء الصبر عن الله تعالي بحضور لفيف من قيادات قبائل المدينة والمصلين.

أكد الشيخ هاني عنتر السباعي، على تهنئة أبناء مدينة سفاجا عقب افتتاح المسجد مؤكداً على إضافة صرح ديني يقدم خدمات للمواطنين من مكتب لتحفيظ القرآن ومصلى للرجال والنساء، فضلاً عن مرافق المسجد التي نفذت طبقا للمواصفات المتبعة بكافة مساجد مصر.

مدينة سفاجا من أهم مدن محافظة البحر الأحمر فهي تبعد عن مدينة الغردقة بنحو 60 كيلو مترا وبها ميناء سفاجا البحري، كما يوجد بها العديد من المنتجعات السياحية، وتربعت مدينة سفاجا مؤخراً على عرس السياحة العلاجية في العالم بعد اكتشاف التداوي والاستشفاء من أمراض الصدفية والروماتويد بمياه البحر الأحمر بالمنطقة.