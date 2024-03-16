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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار الغردقة يستقبل 109 آلاف سائح على متن 544 رحلة خلال أسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد مطار الغردقة الدولي بمحافظة البحر الأحمر استمرارية في حالة الانتعاش والرواج خلال الأسابيع الأخيرة، حيث استقبل مئات الرحلات الجوية من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

ووفقاً لجداول الوصول الدولي للمطار، فإن عدد السياح الذين وصلوا خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 109 آلاف سائح على متن 544 رحلة طيران قادمة من مختلف العواصم الأوروبية.

وقد بلغت أعلى معدلات الوصول يوم السبت الماضي حيث تم استقبال 113 رحلة طيران دولية، في حين سجل الإثنين الماضي أقل معدلات الوصول بـ 62 رحلة طيران.

تتصدر الرحلات الألمانية قائمة الوصول إلى مطار الغردقة الدولي، تليها الرحلات الروسية والإنجليزية، بالإضافة إلى العديد من الرحلات القادمة من هولندا وفرنسا والتشيك وبولندا.

وفيما يتعلق بالإشغال السياحي، أوضح الخبير السياحي عصام علي عضو غرفة المنشآت السياحية أن نسب الإشغال داخل منتجعات الغردقة تتراوح بين 65 إلى 75% خلال تلك الفترة من العام، مشيراً إلى توقعات بأن تصبح الفنادق محجوزة بالكامل بعد الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

مطار الغردقة الدولى سياحة رحلات طيران إشغال فنادق عيد الفطر المبارك

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