مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 30 ألف سائح على متن 150 رحلة طيران

في مشهد يعكس حالة من الرواج السياحي، يستقبل مطارا الغردقة ومطار مرسى علم الدوليان بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، نحو 30 ألف سائح قادمين على متن 150 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

وبحسب جداول الوصول، فإن الرحلات القادمة تتنوع بين الوافدين من ألمانيا وبولندا وإنجلترا وروسيا، مع توقعات بارتفاع حركة الوصولات خلال الساعات القادمة.

ومن المقرر أن يصل إلى مطار الغردقة الدولي اليوم حوالي 22 ألف سائح من مختلف الجنسيات على متن 109 رحلات طيران، في حين يستعد مطار مرسى علم لاستقبال حوالي 8 آلاف سائح على متن 41 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن إجمالي 135 رحلة مقررة خلال الأسبوع المقبل.

وتشهد منطقة الغردقة ارتفاعًا في نسب الإشغال السياحي، مع استمرار الأجواء المستقرة، حيث يستمتع زوار المدينة السياحية بمختلف الأنشطة البحرية والترفيهية.

من جهة أخرى، يتوقع أن يكون الأسبوع القادم مليئًا بالنشاط السياحي في المنطقة، مع استمرار تدفق السياح من مختلف دول العالم إلى هذه الوجهات السياحية الجميلة بجمالها الطبيعي وخدماتها المتميزة.