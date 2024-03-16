"مستقبل وطن" البحر الأحمر يلطلق مبادرة "قافلة الخير" في رأس غارب

أطلق حزب "مستقبل وطن" في محافظة البحر الأحمر، برئاسة عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، المرحلة الأولى من "قافلة الخير" في مدينة رأس غارب، وذلك ضمن فعاليات المبادرة التي أطلقها الحزب في مدن المحافظة بتوجيهات من الأمانة المركزية للحزب، والتي تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

وأوضحت هدي مسلم، أمين المرأة بالمدينة، أن الحزب يهدف خلال الفترة الحالية إلى تقديم خدمات فعلية ومباشرة للمواطن على عدة أصعدة اجتماعية وخدمية وصحية وتعليمية، وذلك في إطار خطة الحزب في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء.

وأشار منتصر أحمد، أمين العضوية بالمدينة، إلى أن الحزب أطلق مبادرة لتوزيع السلع الغذائية بمدينة رأس غارب، بهدف تقديم يد العون للمواطن البسيط ومحاربة الغلاء، وذلك كجزء من دور الحزب الاجتماعي في المشاركة الفعالة في تقديم خدمات حقيقية للمواطن المصري الذي يمثل حجر الزاوية للتنمية والاستقرار.