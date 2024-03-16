حملة تفتيشية على المحلات العامة ومعارض «أهلا رمضان» بالغردقة

نفذت لجنة من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة تفتيشية على معارض “أهلا رمضان” والخيم الرمضانية وبعض المحلات بنطاق المدينة، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات، وإعدام كيلو بانيه و9 كيلو لحوم لتغيرها في الخواص الطبيعية.

ونبهت اللجنة على المحلات التي تعمل بدون ترخيص أو منتهية التراخيص أو بها إشغالات، بسرعة التوجه للحي لاستيفاء جميع أوراق التراخيص والإشغال، وتلافي جميع ملاحظات اللجنة الخاصة بالاشتراطات الصحية والبيئية والأمن الصناعي.