استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شوارع مدينة رأس غارب

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الجمعة، استمرار أعمال خطة رصف الشوارع بقطاعات وتقاسيم المدينة.

أوضح رئيس المدينة، أنه جار استكمال أعمال تركيب الإنترلوك بالأرصفة بشوارع منطقة خور رحمى وتجهيزها لبدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية، بالإضافة إلى تجهيز شوارع منطقة خلف الـ 128، وجار فرد التربة الزلطية تمهيدا للرصف وتركيب الانترلوك.

وفى سياق آخر أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر برئاسة عماد سيف الدين، امين الحزب بالمحافظة، المرحلة الأولى من "قافلة الخير" بمدينة رأس غارب، ضمن فعاليات المبادرة التي أطلقها الحزب بمدن المحافظة بتوجيهات من الامانة المركزية للحزب، وتستهدف الأسر الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية.

وأوضحت هدي مسلم، أمين المراة بالمدينة، أن الحزب يستهدف خلال الفترة الحالية تقديم خدمات فعلية ومباشرة للمواطن على عدة اصعدة اجتماعية وخدمية وصحية وتعليمية، وذلك فى إطار خطة الحزب فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء.