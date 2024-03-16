إطلاق مبادرة "مرسى علم تتجمل بأيدي أبنائها" لتجديد المظهر الجمالي للمدينة

أعلن اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، عن إطلاق مبادرة بعنوان "مرسى علم تتجمل بأيدي أبنائها"، حيث قام الشباب المتطوعون في هذه المبادرة بأعمال دهانات البلدورات في شارع 68 بهدف إعادة المظهر الجمالي للمدينة.

وأوضح رئيس المدينة أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين المظهر العام لمدينة مرسى علم وتعزيز روح الانتماء لدى الشباب، معربًا عن تقديره لجميع المشاركين في هذا العمل وتشجيعه لهم، مؤكدًا على التزامه بتذليل أي عوائق أمامهم وتقديم الدعم لهم ولجميع المواطنين.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المدينة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز الشعور بالانتماء المجتمعي، وتعكس التفاعل الإيجابي بين السلطات المحلية والمجتمع المدني في سبيل تطوير وتجميل المدينة.