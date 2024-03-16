مجـ.زرة جديدة فى قطاع غزة.. وقصف مدفعى لا يتوقف

كشف بشير جبر، مراسل “القاهرة الإخبارية”، عن آخر تطورات الأوضاع في رفح، قائلا: “القطاع يشهد في الناحية الشرقية قصفًا مدفعيًا لا يتوقف، ولرفح الفلسطينية وخان يونس النصيب الأكبر”.

وقال شير جبر، في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، إن الاحتلال استهدف منازل الفلسطينيين في وسط قطاع غزة، متابعا: “هناك العديد من المجازر التي ارتكبت بحق المواطنين خلال ساعات الليل وحتى هذه اللحظة”.

وأوضح أنه كانت هناك غارات استهدفت منازل للمواطنين في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن هناك توغلًا كبيرًا في محافظة خان يونس.