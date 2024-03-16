انفراد بالفيديو|الحماية المدنية تنقذ دار أيتام بالسلام من الاحتراق وإخراج 20 طفلاً

أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة دار أيتام بمدينة السلام من الاحتراق بعد أن اشتعلت النيران في إحدى الغرف وامتدت لغرفة مجاورة، حيث تم إنقاذ 20 طفلاً من النزلاء.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مبنى دار أيتام بدائرة قسم شرطة السلام أول.

علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت القوات في وقت قصير من محاصرة النيران التي شبت غرفة في الطابق الأول بدار الأيتام.

ونجحت القوات في إخلاء المبنى المكون من ثلاثة طوابق من النزلاء سالمين، وإنقاذ 20 طفلاً بينهم 5 من ذوي الهمم، دون إصابات.

تم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد سبب الحريق، ويرجح أن يكون ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق الذي دمر محتويات غرفتين بالكامل.