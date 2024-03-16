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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد بالفيديو|الحماية المدنية تنقذ دار أيتام بالسلام من الاحتراق وإخراج 20 طفلاً

دار الأيتام
دار الأيتام

أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة دار أيتام بمدينة السلام من الاحتراق بعد أن اشتعلت النيران في إحدى الغرف وامتدت لغرفة مجاورة، حيث تم إنقاذ 20 طفلاً من النزلاء.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مبنى دار أيتام بدائرة قسم شرطة السلام أول.

علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت القوات في وقت قصير من محاصرة النيران التي شبت غرفة في الطابق الأول بدار الأيتام.

ونجحت القوات في إخلاء المبنى المكون من ثلاثة طوابق من النزلاء سالمين، وإنقاذ 20 طفلاً بينهم 5 من ذوي الهمم، دون إصابات.

تم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد سبب الحريق، ويرجح أن يكون ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق الذي دمر محتويات غرفتين بالكامل.

مدينة السلام ماس كهربائي قسم شرطة السلام أول رجال الإطفاء دار ايتام أيتام النيابة العامة الحماية المدنية اطفاء القاهرة

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