إزالة التعديات على 1200 متر بأرض أملاك دولة في حي شمال الغردقة

نفذ حي شمال الغردقة برئاسة اللواء أحمد مهدي، بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق، اليوم السبت، إزالة فورية لأعمال تعد على أرض أملاك الدولة، عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض على مساحة 1200متر طولى، ومبانى بمساحة 500 متر، وذلك بمنطقة المزارع الإنتاجية بالطريق الدائري الأوسط.

وشدد رئيس حي شمال، على ضرورة تنفيذ حملات إزالة مكبرة ومنع المتعدين من استغلال أراضي الدولة بدون وجه حق، مؤكدا على تطبيق قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة باسرع وقت ممكن وتطبيق أحكام القانون و فرض هيبة الدولة، موجها باستمرار الحملات القوية لحين استرداد كل شبر من أراضي الدولة المغتصبة بدون وجه حق.

جرت أعمال الإزالة تحت إشراف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس المدينة، في ظل تواصل جهود استرداد أملاك الدولة وتعزيز هيبتها، مع التصدي بكل قوة لمن يسعى لسلب تلك الأراضي.

وفي إطار توجيهات السلطات المحلية، قام حي شمال الغردقة برئاسة اللواء أحمد مهدي بتشكيل لجنة مكونة من الرائد عبد الله عمارة من قسم شرطة المرافق، والمهندس مايكل نبيل مدير قسم التنظيم بالحي، وفوزي عبد الحميد مساعد رئيس الحي، والمهندس موسي علي مهندس تنظيم.

وتمت عمليات إزالة فورية لأعمال التعدي على أملاك الدولة، حيث تم بناء أسوار من الطوب الأبيض بمساحة تقريبية 1200 متر طولي ومباني بمساحة 500 متر مربع في منطقة المزارع الإنتاجية بالطريق الدائري الأوسط.

وأكد اللواء أحمد مهدي على ضرورة تنفيذ حملات إزالة مكبرة ومنع المتعدين من استغلال أراضي الدولة بدون وجه حق، مؤكداً على تطبيق قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة بأسرع وقت ممكن وتطبيق أحكام القانون وفرض هيبة الدولة.

وأكد على استمرار الحملات القوية لحين استرداد كل شبر من أراضي الدولة المغتصبة بدون وجه حق، مؤكداً أنه لا يوجد أحد فوق القانون.