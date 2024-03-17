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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 17-3-2024

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل أعلى سعر عيار ذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 17-3-2024، بالنسبة لسعر عيار 24 الأغلى فئة حوالي 3348 جنيها للبيع و 3394 جنيها للشراء .

واستقر سعر جرام الذهب مع أول تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

أقل من 3000 جنيه.. صدمة في سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

ارتفاع في يومين

خلال اليومين الماضيين عوض الذهب من خسائره مقدار طفيف لم يجاوز حاجز الـ 70 جنيها في الجرام الواحد، وذلك بالتوازي مع إجراءات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف الأجنبي.

عيار 21 

وسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2930 جنيها للبيع و 2970 جنيها للشراء.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 نحو 2511 جنيها للبيع و 2545 جنيها للشراء 

عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأدنى فئة حوالي 1958 جنيها للبيع و1985 جنيها للشراء 

سعر الأوقية

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2155 دولار للبيع و 2156 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 23.44 ألف جنيه للبيع و 23.8 ألف جنيه للشراء.

أسعار الذهب في الأسواق المحلية

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية في ختام تعاملات الأسبوع، الجمعة الماضي، عقب صدور بيانات اقتصادية قلصت التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس ، مقارنة بختام تعاملات أمس الأول، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2960 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 23 دولارًا وبنسبة 1% في ختام تعاملات الأسبوع، لتسجل مستوى 2156 دولارًا. 

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات الجمعة الماضية، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2940 جنيهًا.

 واختتمت التعاملات عند مستوى 2950 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2166 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا.

في سياق متصل، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، في فبراير بنسبة 0.4 % ، وبنسبة 3.2% عن العام الماضي، ما عزز من قوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وأدى إلى تراجع أسعار الذهب بعدما موجة من الارتفاعات لامست فيها الأوقية أعلى مستوياتها.

وتسهم هذه البيانات في استمرار تطبيق الفيدرالي الأمريكي لسياسة نقدية متشددة، وتقلص التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2024، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اجتماعها خلال يومي 19 و20 مارس الجاري.

الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، محققة مكاسب ناهزت 6 دولارات في المعاملات الفورية.

و صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.28% أو ما يعادل 5.93 دولار ليصل إلى 2168.23 للأونصة.

وزادت عقود الذهب، تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.9 دولار لتصل إلى 2171.55 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.83% إلى 25.26 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 2.44% إلى 1101.53 دولار، فيما صعد البلاتين بنحو 0.73% إلى 937.7 دولار.

جرائم التنقيب عن الذهب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير الشرعى.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (مالكى مسبك ذهب كائن بدائرة مركز شرطة نصر النوبة) وعُثر بداخل المسبك على ( 1,30 كيلو جرام ذهب – معيرة ذهب شيشنة – ماكينة عد نقود ميزان حساس – 2 قالب صب خام الذهب – 2 إسطوانة أوكسجين 2 خرطوم إسطوانة أوكسجين – 4 كيلو جرام زئبق – مبلغ مالى ) . 

 

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائى وغير الشرعى عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه. 

 

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 3 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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