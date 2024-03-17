سموتريتش يطالب نتنياهو بالرجوع عن قراره.. وإصرار صهيوني على دخول رفح

طالب وزير المالية الصهيوني بتسئيل سموتريتش رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بوقف تعيينات أصدرها رئيس الأركان على الفور، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وذكر سموتريتش أن الانشغال بالتعيينات خلال الحرب خطير جدا؛ لأنه يعني تشكيل الجيش وفق رؤية قادة الأركان الذين فشلوا.

بينما ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي أنهم مستعدون لدفع ثمن مقابل استعادة الأسرى في غزة لكننا غير مستعدين لوقف الحرب.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أنه لا يمكن تحقيق النصر دون الدخول إلى رفح وتنفيذ عملية برية هناك.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي أن استعادة الأسرى على رأس سلم أولويات الوزارة.

من جانبه قال يوآف جالانت وزير الدفاع الصهيوني إن المؤسسة الأمنية تحت قيادتي ملتزمة باستنفاد كل الإمكانيات والاستفادة من كل فرصة لإعادة المختطفين لذويهم.