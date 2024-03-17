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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انقطاع المياه ببعض شوارع حي شرق وحي غرب بسوهاج

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج انقطاع المياه ببعض الشوارع بمدينة سوهاج بحى شرق وحي غرب فى الفترة من اليوم الأحد 17 مارس 2024 حتى الاثنين 1 أبريل 2024 ولمدد لا تزيد عن 4 ساعات.


وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأجراء أعمال تنفيذ ابواش حريق ومحابس غسيل بخطوط المياه التي تم احلالها وتجديدها.


وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.


وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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