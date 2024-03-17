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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بالغردقة |صور

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهدت القنصلية الروسية بالغردقة في محافظة البحر الأحمر انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية صباح اليوم الأحد، حيث يتنافس فيها 4 مرشحين بارزين، بما في ذلك الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.

و أكد القنصل العام الروسي في الغردقة، فيكتور فورباييف، أن القنصلية فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين الروس منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

وأضاف "فورباييف" أن عدد الجالية الروسية المقيمة بالغردقة يتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف مواطن، بالإضافة إلى السياح الروس الذين يقضون إجازاتهم في فنادق الغردقة.

وأشار القنصل الروسي إلى استعداد القنصلية لاستقبال الناخبين وتسهيل عملية التصويت لهم.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الروسية تُجرى في الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري، بينما يُجرى التصويت خارج روسيا اليوم الأحد فقط، الموافق 17 مارس، على أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب في 7 مايو المقبل لولاية تستمر 6 سنوات.

 

وتتنافس على هذا المنصب أربعة مرشحين هم: الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، ورئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي، وعضو الحزب الشيوعي الروسي نيكولاي خاريتونوف، وعضو حزب الشعب الجديد فلاديسلاف دافانكوف.

 

هذا وتأتي هذه الانتخابات في ظل تطلعات المواطنين الروس لاختيار الزعيم الذي يمثل مصالحهم ويقود بلادهم نحو مستقبل مزدهر ومستقر.

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