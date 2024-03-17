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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 25 شخصا.. إطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم بمركز الميناء في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظم مركز شباب الميناء مسابقة في حفظ القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الاحمر بمبادرة فعّالة لتعزيز الوعي الديني وتعزيز حفظ القرآن الكريم بين الشباب.  

تمثلت المسابقة في تسميع نصف القرآن الكريم، وشهدت مشاركة 25 متسابقًا من فئة الطلائع، تم تكليف فضيلة الشيخ علي أحمد محمود عابد بدور التحكيم وتقديم النصائح والتوجيهات للمشاركين.

وبعد انتهاء المسابقة، تم الإعلان عن الفائزين الخمسة الأوائل الذين برعوا في حفظ القرآن الكريم. حصل الفائز الأول على جائزة قيمة، تلتها جوائز للفائزين الأربعة التاليين.

تم تكريم جميع المشاركين الباقين بشهادات تقدير تثمن جهودهم وتشجيعهم على الاستمرار في تحقيق التفوق في حفظ القرآن الكريم.

وفي ختام الفعالية، عبر أشرف محفوظ المدير التنفيذي لمركز شباب الميناء عن شكره وتقديره للشيخ علي أحمد محمود عابد ولجميع المشاركين، مؤكدًا على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي الديني وتعزيز حفظ القرآن الكريم بين الشباب.

تعد هذه المسابقة بمثابة بداية لسلسلة فعاليات مماثلة مستقبلية في مركز شباب الميناء، بهدف تعزيز مهارات الشباب في حفظ كتاب الله الكريم وتحقيق المزيد من التقدم والتفوق في الدراسات الإسلامية، لنموهم وتطويرهم كشباب المستقبل.

الشباب والرياضة البحر الأحمر حفظ القرآن الكريم حفظ كتاب الله مسابقة حفظ القرآن الكريم

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