منطقة البحر الأحمر تنظم احتفالية في الذكرى 1084 لتأسيس الجامع الأزهر الشريف

برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر و قطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية، بإشراف الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، نظمت منطقة البحر الاحمر الأزهرية صباح اليوم السابع من رمضان احتفالية كبرى بالمركز الإعلامي بالغردقة، احتفاء بمرور ١٠٨٤ عاما على إنشاء الجامع الأزهر، صرح العلم والعلماء منارة الفكر الوسطى وعلوم الدين والشريعة السمحاء.

وذلك في حضور اللواء حامد احمد حامد مستشار المحافظ لشئون المدن والمديريات، نائبا عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية والانبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والعقيد عبد الرحيم السيد نائب المستشار العسكري، والقس بشير راعي الكنيسة الانجلية بالبحر الأحمر، وقيادات المنطقة الأزهرية وممثلي بيت العائلة المصرية والكنيسة وعدد من الطلاب بالمدارس والمعاهد الأزهرية.

بدأت الاحتفالية بالقرآن الكريم ثم كلمة مُسجلة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والذي تقدّم خلالها بالتهنئة لجميع الحضور بشهر رمضان المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، ثم تلاها كلمة رئيس الإدارة المركزية بالبحرالأحمر الأزهرية، تبعه فيلما تسجيليا يحكي تاريخ الأزهر على مر العصور.

وفي بداية كلمته، نقل اللواء حامد أحر واصدق تحيات وتمنيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والتهنئة لفضيله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة شهر رمضان المعظم واليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر مشيراً إلي ان الاحتفالية تهدف علي تأكيد مواصلة الأزهر الشريف لدوره التاريخي العظيم منذ نشأته، وحتى اليوم في نشر ثقافة المحبة والسلام والتعايش الإنسانى ونشر الدين السمح في كل مكان من أرض المعمورة ليبقى دائما حصنا حصينا لكل المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي، فقد ظل الأزهر منذ أكثر من ألف عام قلعة للعلم ومنارة الوسطية والاعتدال.

وأكد مستشار المحافظ علي أن التعاون بين محافظة البحر الأحمر وبين مؤسسة الأزهر الشريف تعاون مثمر ومبني علي أمور عديدة من ضمنها تخصيص المساحات اللازمه لبناء المعاهد بمراحلها التعليمية المختلفة واستضافة جميع القوافل الطبية والتوعوية وتكريم اوائل الطلبة من الأزهر الشريف ماديا ومعنويا.