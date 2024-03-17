انتداب المعمل الجنائي واستعجال التحريات في حريق مول القاهرة الجديدة

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة حريق شب داخل مول تجاري شهير بشارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة .

وقررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وكشف ملابساته، واستعجلت تحريات أجهزة الأمن وتفريغ كاميرات المراقبة، وكذا سؤال العاملين.

وكانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مول تجاري في شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس.

علي الفور تم توجيه رجال الإطفاء الذين تعاملوا مع البلاغ ، وتسبب تصاعد أعمده الدخان في احداث حالة من الفزع لدي رواد المنطقة .

وقد تمكن رجال الإطفاء من محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد للبنوك والمحال التجارية .

كما تبين من الفحص الأولي ان النيران التهمت أجزاء كبيرة من الطابق الأخير بالمول ، وجاري الوقوف علي سبب الحريق لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .