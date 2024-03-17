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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انطلقت اليوم الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع في جميع مدن محافظة البحر الأحمر، بهدف تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار هذين المرضين الخطيرين.

تأتي هذه الحملة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف اللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور محمد السيد براوي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر.

تعتبر هذه الحملة خطوة حاسمة في القضاء على انتشار هذين المرضين المعديين، حيث يتم تطعيم الأنعام والماشية والمواشي الموجودة في المناطق المعرضة للمخاطر، بهدف حمايتها ومنع انتقال الأمراض إلى البشر.

تهدف الحملة إلى توعية المجتمع بأهمية التحصين وأثره الإيجابي في الوقاية من الأمراض، وتشجيع أصحاب الماشية والمواشي على المشاركة الفعّالة في الحملة لضمان سلامة الحيوانات والبشر على حد سواء.

وتعكف الجهات المعنية على توفير جميع الإمكانيات والموارد الضرورية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة للحيوانات والماشية في المحافظة.

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