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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بفستان أنيق.. نرمين الفقي تستعرض جمالها داخل السيارة

نرم
نرم

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة. 

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وتألقت نرمين الفقي، مرتدية فستانا أنيقا ومميزا باللون الأخضر الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نرمين الفقي، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت نرمين الفقي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نرمين الفقي 

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