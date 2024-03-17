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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كريج كارتز: أمريكا تنظر للانتخابات الرئاسية الروسية على كونها «مسرحية»

صدى البلد

قال كريج كارتز ، الباحث في الشؤون الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للانتخابات الرئاسية الروسية كونها "مسرحية"، والأمر واضح أن فلاديمير بوتين تحكم في العملية، وليس لديه أي منافسة حقيقية.

وأضاف " كارتز "، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، "المظاهرات في روسيا وأوروبا اليوم أظهرت أن هناك معارضة ضد بوتين على الرغم من حقيقة أنهم يصوتون له تحت الضغط فهم لازالون يعارضونه فهو تحكم في عملية الانتخابات وأثر عليها".

انتخابات نزيه

وتابع: "لا أعتقد أنها انتخابات نزيهة، وبالنظر للعلاقة بين روسيا والولايات المتحدة هذا لا يساعد العلاقة بين الدولتين، العلاقة الآن متوترة وبالطبع هذه الانتخابات لا تحسن من شكل العلاقة".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدلي بتصريحاته إزاء هذه الانتخابات، وأن الولايات المتحدة لا تثق بهذه الانتخابات، وعلى الرغم من ذلك بوتين سيظل في السلطة وسيتعين على الولايات المتحدة التعامل معه.

الإعلامية إيمان الحويزي الانتخابات القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة الامريكية روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين

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