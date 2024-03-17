مدرب منتخب مصر السابق يقترب من قيادة الوداد المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تواجد اسم البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، ضمن المرشحين لخلافة التونسي فوزي البنزرتي الذي تمت إقالته بعد سوء النتائج.

وكتبت صحيفة "الصباح" المغربية أن البرتغالي كارلوس كيروش انضم إلى قائمة المدربين المرشحين لتدريب الوداد.

وأضافت الصحيفة "أنه المرجح أن يحسم مجلس إدارة النادي المغربي قراره خلال الاجتماع المقبل المحدد له 28 من مارس الجاري"

وتولي كيروش مؤخرا تدريب منتخب قطر في فبراير 2023 قبل أن يتم فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين في نهاية العام الماضي .

يذكر أن كيروش قاد منتخب مصر قبل تجربة إيران وفشل في وصول مصر لنهائيات كأس العالم بعد الخروج من المرحلة الأخيرة للتصفيات أمام السنغال بركلات الترجيح كما فشل في تحقيق اللقب الإفريقي عقب وصول الفراعنة لنهائي كأس الأمم الإفريقية بالهزيمة أمام السنغال .