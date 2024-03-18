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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية| تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 23 عقدة غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.

 

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وجميع الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

 

وأصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

 

البحر الأحمر التدابير الاحترازية الاحوال الجوية الملاحة البحرية هيئة موانئ البحر الاحمر سوء الأحوال الجوية

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إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية| تفاصيل


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