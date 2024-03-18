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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 17 ألف طن و1028 شاحنة بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1028 شاحنة و102 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 567 شاحنة و91 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 461 شاحنة و11 سيارة. 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس  وتغادر السفينتين   دليلة والحرية2 فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية2 ودليلة  وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2500   طن بضائع و 265 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وسينا . وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1385 راكب بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع المركز الاعلامي

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