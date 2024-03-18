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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء التحقيق في ضبط كمية من الشيش الإلكترونية بمطار الغردقة| تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تبدأ الأجهزة المختصة، اليوم الإثنين، التحقيق في ضبط 4 محاولات لتهريب كمية من الشيش الإلكترونية.

 

تعود تفاصيل الواقعة حين تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، من ضبط 4 محاولات لتهريب كمية من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة للقانون.

 

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي ترانزيت القاهرة - الغردقة تم ضبط 7200 عبوة شيش إلكترونية ومستلزماتها بحوزة 4 كاب قادمين من دبى.

 

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي ارقام 23 و23 و25 و26 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

البحر الأحمر الغردقة اخبار محافظة البحر الاحمر مطار الغردقة الدولى

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