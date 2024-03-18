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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أهل الخطوة.. عرض مسرحي غنائي بمركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية 

عرض أهل الخطوة
عرض أهل الخطوة

يقدم مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة ضمن برنامجه الثقافي والفني لليالي رمضان العرض المسرحي الغنائي "أهل الخطوة" من تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين وإخراج محمد نجلة.

يقدم العرض على مدار أيام الخميس والجمعة ٢١، ٢٢ مارس في تمام التاسعة والنصف مساءً بمقر المركز بمنطقة باكوس ويوم الخميس ٤ أبريل باستضافة كريمة من متحف الفنون الجميلة بمحرم بك.

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أهل الخطوة عرض غنائي من الحكي الصوفي يدور علي لسان شخصيات معاصرة ومواقفهم الحياتية والتحديات التي يواجهونها والطرق التي يستطيعون من خلالها مواجهتها والتغلب عليها فيما يشبه المعجزات التي تحدث بشكل فطري وعفوى، و يتخلل العرض القاء لمجموعة نصوص لمحيي الدين بن عربي.

سينوغرافيا العرض لأسامة الهواري، الموسيقي والغناء مصطفي خليفة والمخرج المنفذ أيمن الليثي.

وعن مخرج العرض الفنان محمد نجله هو ممثل ومخرج مسرحي سكندري، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وحالياً طالب بكلية الآداب قسم الدراسات المسرحية جامعة الإسكندرية، شارك في العديد من العروض والمسرحيات وكذلك له خبرات في مجال الإخراج والكتابة المسرحية، كما أنه حائز على جائزتي أحسن ممثل دور ثاني المركز الأول عن عرض فاندو وليز، وجائزة التميز في التمثيل المسرحي عن عرض حلم في ليلة بنص الصيف.

الجدير بالذكر إن ميسرة صلاح الدين شاعر وكاتب مسرحي ومترجم، صدر له العديد من الدواوين والمسرحيات الشعرية والغنائية، وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات المحلية والعربية، كما ترجمت بعض أعماله للانجليزية والأسبانية والأيطالية.

 

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