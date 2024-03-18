أرملة منذ 12 سنة.. إبتسام الأم المثالية بالبحر الأحمر: علمت أولادي أحسن تعليم

في محافظة البحر الأحمر، تتجلى قصص كفاح مشرفة للأمهات المثاليات، حيث تحدين الصعاب وقهرن المشكلات، مقدمات نماذج رائعة في التضحية والعطاء. لم يقتصر دورهن على رعاية أسرهن، بل برزن كنماذج ملهمة في التربية والتنشئة الاجتماعية الصحيحة.

من بين هذه القصص الملهمة، تبرز قصة السيدة إبتسام حمدى أحمد، التي فازت بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2024، على الرغم من كونها أرملة وربة منزل منذ 12 عامًا. كان لديها إصرار على استكمال تعليم أبنائها، فلديها ولد في القوات المسلحة، وثلاث بنات يعملن في المجال الطبي بمستشفيات البحر الأحمر.

قصة إبتسام تحكي عن قوة العزيمة والتفاني في تربية أبنائها على القيم الصحيحة وتحفيزهم لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم المهنية. ولا يقتصر دورها على كونها أمًا فقط، بل هي مثال للتفاني والإصرار في مواجهة الصعوبات وتحقيق النجاح.

ابنتها الدكتورة لمياء، التي قدمتها للمسابقة، تجسدت فيها معاني الامتنان والاعتزاز بتضحية والدتها، وهي من قادتها إلى النجاح والتميز.

قصص مثل هذه تثبت أن العطاء والتضحية لا تعرف حدودًا، وأن الأم المصرية تستحق كل الاحترام والتقدير لجهودها العظيمة في بناء مجتمع أفضل وتربية أجيال واعدة.